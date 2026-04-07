Se presentó el proyecto de ley para evitar suicidios en el puente General Manuel Belgrano

El Foro de Organizaciones Vecinales informó que se presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de ley denominado “Programa de Prevención del Suicidio en Puentes y Otras Infraestructuras Viales de Alto Riesgo”.

La iniciativa fue impulsada por el presidente del Foro, Julio Maciel, y canalizada a través del diputado nacional Juan Brügge, quien tendrá a su cargo su tratamiento legislativo.

Foco en el puente Corrientes–Chaco

El proyecto surge a partir de una problemática que impacta directamente en la región. En el puente interprovincial General Manuel Belgrano, que conecta Corrientes con Chaco, se registraron más de 260 intentos de suicidio en los últimos años.

Desde el Foro advirtieron que la cifra se acerca a los 300 casos, lo que expone la necesidad de medidas urgentes de prevención en este tipo de infraestructuras.

Medidas propuestas

La iniciativa plantea la creación de un programa nacional con acciones concretas en puntos considerados de alto riesgo. Entre ellas:

Instalación de barreras físicas y mallas de contención

Señalización preventiva y dispositivos de alerta

Sistemas de asistencia inmediata

Presencia de equipos especializados en salud mental

Protocolos de intervención temprana

Prevención y salud mental

Desde el Foro remarcaron que el objetivo es reducir los intentos de suicidio y avanzar en políticas públicas de contención.

“Los puentes deben ser símbolos de unión y vida, no escenarios de tragedias evitables”, expresó Julio Maciel.

Convocatoria al acompañamiento

Finalmente, convocaron a los distintos sectores políticos, sociales e institucionales a respaldar el proyecto, al considerar que la prevención del suicidio requiere una respuesta integral y urgente del Estado.