José Basterra sobre la marcha universitaria: “Es en defensa de la democracia”

En la previa de la cuarta marcha federal universitaria y tras el anuncio de nuevos recortes del Gobierno nacional, el vicerrector de la Unne, José Basterra, analizó la situación y advirtió sobre el impacto de las medidas. En diálogo con "O sea, digamos", señaló que la convocatoria se da en un contexto de tensión sostenida por la falta de actualización de fondos.

El vicerrector habló de la "situación crítica" y remarcó que el reclamo no se limita a lo salarial, sino que incluye el sistema científico y tecnológico. De esa manera, sostuvo que la marcha expresa un pedido más amplio vinculado al cumplimiento de la ley de financiamiento. Además, planteó que sin inversión en ciencia y educación no es posible proyectar desarrollo a nivel país.

"No es solo una marcha en defensa de la universidad; es en defensa de la democracia. Se pide que se aplique y se respete la ley aprobada por el Congreso", expresó Basterra.

Auditorías y transparencia institucional

En relación a cuestionamientos sobre controles, Basterra afirmó que las universidades son auditadas de manera permanente. Indicó que intervienen organismos como la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

"Es importante que la gente sepa que las universidades están siendo auditadas", remarcó. Del mismo modo, "la Unne realiza auditorías internas" de forma constante en áreas administrativas y académicas. Según explicó, los informes nacionales fueron aprobados y eso respalda la transparencia en la gestión de fondos.

Funcionamiento y continuidad académica

Basterra aseguró que la universidad continuará con su funcionamiento pese al escenario económico. Fue así que explicó que el presupuesto se organiza en dos grandes componentes: salarios (90%) y gastos operativos (10%).

En ese sentido, remarcó que "a raíz de la primera marcha federal se acomodaron los gastos de funcionamiento". Además, hubo una reorganización de los planes centrales para seguir operando.

Sin embargo, el vicerrector advirtió cómo el nuevo ajuste nacional impacta en la Unne, ya que es un recorte que alcanza los 330 millones de pesos. En ese sentido, mencionó la paralización de trabajos en una obra vinculada a la Facultad de Veterinaria y Ciencias Agrarias.