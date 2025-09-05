Cuáles son los beneficios que tiene consumir harina de almendras

En relación con la alimentación aparece la preocupación de los especialistas por el sobrepeso y la obesidad que la Universidad Complutense de Madrid (España) define como una excesiva acumulación de grasa, general o localizada, en el cuerpo. Estos factores pueden suponer un mayor riesgo para la salud.

En este marco existe un alimento que ayuda a acelerar el metabolismo de las grasas y por ende la pérdida de peso. Primero debemos saber que el metabolismo son los cambios químicos que producen la energía y el organismo necesita para crecer, reproducirse y mantenerse sano, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (Estados Unidos).

Por lo tanto, el tipo de alimentación que mantengamos será fundamental para el funcionamiento del metabolismo y para el control del peso corporal, siempre pensado desde el cuidado de la salud. Es por eso que la harina de almendras se destaca en este sentido debido al contenido nutricional con el que se presenta.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (España) señala que las almendras son un fruto seco que aporta grasa insaturada, proteínas, hidratos de carbono, fibra, fósforo y magnesio, vitamina E y riboflavina. Por todo esto, se trata de un alimento positivo para la salud, ya que beneficia la salud cardiovascular, tiene un efecto laxante, fortalece los huesos y tiene una acción antioxidante.

En cuanto a su presentación en forma de harina, se destaca porque es una opción ante la harina de trigo porque no posee gluten. Además, su contenido de fibras y proteínas la convierten en un alimento que ayuda a ralentizar la digestión, aumenta la sensación de saciedad, regula los niveles de insulina y acelera el metabolismo de las grasas. Por lo tanto, estamos ante una excelente opción saludable e ideal para la pérdida de peso.