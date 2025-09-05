Agenda: la Fiesta Provincial del Agricultor de Carolina contará con Expo, música y almuerzo tradicional

Con una conferencia de prensa realizada en Casa Ibera, se dio a conocer el cronograma de la 41° Fiesta Provincial del Agricultor, que se celebra en la localidad correntina de Carolina.

El evento, que busca destacar el valor del trabajo del hombre y la producción agrícola, contará con una serie de actividades que se extenderán por varios días.

La presentación contó con la presencia del intendente de Carolina, Elvio Sanabria; el presidente de la Comisión organizadora, Raúl Nicoletti; el subsecretario de Promoción e Inversión Turística, Augusto Costaguta; y la reina saliente, Milagros Abigail Zona, entre otras autoridades.

Actividades para toda la familia y con entrada gratuita

Raúl Nicoletti detalló el cronograma de la Fiesta del Agricultor, que se inició el sábado 6 de septiembre con el tradicional Torneo de Truco. El lunes 8, Día del Agricultor, se realizará el acto central en la plaza del municipio.

Las actividades principales continuarán el próximo fin de semana:

Viernes 12 : Inauguración de la 32° Expo Agricultor y el festival “Cultivando Tierra y Música”, con entrada libre y gratuita.

Sábado 13 : Elección de la nueva soberana de la fiesta (entrada de $5.000) y un festival.

Domingo 14: Tradicional almuerzo (tarjeta a $17.000, incluye asado y postre). A las 15 horas, comenzará el Festival de cierre con entrada libre y gratuita.

Carolina, una localidad en crecimiento

El intendente Elvio Sanabria invitó a toda la comunidad a participar y destacó el crecimiento de la localidad, que días atrás celebró la 2° Feria de los Inmigrantes, rindiendo homenaje a la historia de la zona.

Por su parte, el subsecretario Augusto Costaguta felicitó al intendente por su trabajo y elogió el progreso de Carolina. El funcionario invitó a turistas y correntinos a visitar el lugar, que calificó como "muy pintoresco para recorrer y pasar el día con amigos y familia". La reina Milagros Zona invitó a las siete postulantes a disfrutar de la experiencia y a valorar la cultura y las costumbres del municipio.