Lautaro Midón juega la final de Mar del Plata frente a un viejo conocido

La definición del Torneo Centenario que se desarrolla en Mar del Plata será entre “viejos conocidos”: Lautaro Midón (Argentina) y Daniel Vallejo (Paraguay), los dos principales preclasificados.

El certamen que tiene como sede las canchas de polvo de ladrillo del Club Náutico de la ciudad balnearia forma parte del circuito profesional de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por su sigla en inglés) y reparte 30 mil dólares en premios.

Los finalistas tienen apenas 21 años, sin embargo se conocen y mucho dado que dominaron la competencia sudamericana, disputándose constantemente el número 1 del ránking, durante la etapa de juveniles.

Este viernes, volverán a enfrentarse, pero ya como profesionales. Será el tercer partido que afrontarán en el circuito y que tiene como dominador al correntino.

En el 2023, Midón se impuso en un torneo M15 en Buenos Aires y en el 2024 lo hizo en Challenger 100 de Montevideo.

El correntino buscará su séptimo título profesional, el tercero de la temporada, mientras que el paraguayo va por su cuarta consagración como profesional.

En las semifinales, disputadas este jueves, Midón (264 en el ránking profesional), segundo preclasificado en el certamen marplatense, superó a su compatriota Nicolás Kicker (303) por un doble 7-5 en 2 horas y 20 minutos de juego.

El partido sufrió una interrupción por lluvia cuando Midón se imponía 7-5 y 4-3. En la reanudación, logró estirar la ventaja para llevarse el set y y el pasaje a la final.

En la primera semifinal, Vallejo (252), primer preclasificado, eliminó al peruano Juan Pablo Varillas (318) por 6-1 y 7-6 (7-2) en 1 hora y 41 minutos de juego. De esta forma alcanzó su tercera final del año.

La final entre Midón y Vallejo se jugará este sábado desde las 12.30 con televisación en directo por la señal de DeporTV.