Protesta en Paso de la Patria por despidos en la Municipalidad

Más de 40 personas fueron despedidas de la Municipalidad de Paso de la Patria. Los damnificados se concentraron en las puertas del edificio comunal para protestar y pedir ser atendidos por el intendente Guillermo Osnaghi, a quien le reclaman que "dé la cara" para dar explicaciones.

Los trabajadores señalaron que los echaron de forma repentina, sin previo aviso, al finalizar su actividad diaria. "Esta mañana terminamos de realizar nuestra actividad, dejamos nuestras herramientas y nos encontramos con la sorpresa", comentaron los empleados a Fm Paso del Rey 104.3.

Despedidos “con un papel y una firma”

Los trabajadores explicaron que la notificación de despido fue irregular. “Nos dieron un papel que tenía nuestro nombre y apellido, nada más”, señalaron, y agregaron que les pidieron la firma, y luego les comunicaron que "era nuestra baja".

Según el relato de los empleados, la mayoría de los afectados pertenecían a los sectores de “obra públicas, reciclado y barrido y limpieza”. Los trabajadores anunciaron que continuarán con la protesta hasta ser recibidos por el intendente.