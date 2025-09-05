Renovación de la Tarjeta Sapucay: cómo y dónde realizar el trámite

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes informó este viernes que los beneficiarios de la Tarjeta Sapucay que no pudieron realizar el trámite en agosto, tienen la oportunidad de renovarla en los días hábiles restantes de la semana.

El procedimiento puede llevarse a cabo de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 12:30, en la sede del Ministerio, ubicada en calle Murcia 59, en la ciudad capital.

Para realizar la renovación, los titulares del beneficio deben presentar su DNI y la tarjeta anterior, asegurando que el trámite sea solo realizado por los beneficiarios del programa.

La renovación de la tarjeta es una parte clave del proceso para continuar recibiendo el apoyo brindado por el programa Sapucay, destinado a familias de la provincia en situación de vulnerabilidad.