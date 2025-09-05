La Justicia de Corrientes confirmó la condena a dos años de prisión a un hombre por clonar tarjetas

La Corte Provincial de Corrientes confirmó la condena a un hombre que había colocado un dispositivo para clonar tarjetas en un cajero automático. La pena impuesta por el Tribunal de Juicio N°1, que fue ratificada por la Corte en la sentencia N° 158/25, es de dos años de prisión.

El hecho ocurrió el 11 de julio de 2019, cuando un sujeto instaló un dispositivo en la ranura de las tarjetas de un cajero automático en el centro de la ciudad de Corrientes. El aparato, conocido como skimmer, contenía un lector magnético para copiar fraudulentamente los datos de las tarjetas de débito y crédito.

Una "tentativa" de estafa

La policía, alertada por el sistema de monitoreo de seguridad, secuestró el dispositivo y detuvo al acusado en un hospedaje. Allí se incautaron varias tarjetas de débito de distintos bancos, un teléfono celular y documentación, entre otros elementos que confirmaban la intención delictiva.

La defensa del acusado argumentó que la estafa informática no se había consumado, ya que no se registraron operaciones fraudulentas. Sin embargo, el fiscal general rechazó el recurso y los ministros de la Corte indicaron que la conducta denotaba una clara voluntad delictiva.

En el primer voto, el doctor Alejandro Alberto Chain señaló que el hecho de colocar el dispositivo para obtener información era un “acto de ejecución” y, por lo tanto, una “tentativa” de estafa.

“La tentativa nace en el momento mismo en el que el agresor crea con su actividad una situación de peligro para un bien jurídico”, explicó el doctor Chain. El juez precisó que el dispositivo era "idóneo" para captar la información y que su plan concreto evidenciaba una clara intención de estafar.