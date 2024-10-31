Intervención al radicalismo: esperan la oficialización y certezas sobre la interna

n El Comité Nacional de la UCR intervino el partido provincial. La supuesta justificación fueron las demoras en la elección interna que tendría que haberse realizado en octubre pero, luego de postergaciones e intervenciones judiciales, se realizará recien en mayo de 2025. En la Justicia Federal esperaban ayer la notificación oficial para que el interventor, el santafesino Julián Galdeano, pueda asumir, pero no había recibido nada.

Las versiones que trascendieron es que Galdeano, un hombre de la política de Santa Fe que funcionó como armador de Carolina Losada, tendrá un plazo de 90 días para lograr la convocatoria a elecciones.

Hay quienes en off se animaron a asegurar que las internas serán en diciembre o a más tardar en febrero. Parece difícil.

Ricardo Colombi, actual presidente de la UCR, y la Convención radical coincidieron en convocar a elecciones para el 27 de octubre pasado. Pero la Convención decidió prórrogar solo los mandatos de esa mesa y dejó a Colombi sin mandato prorrogado. La cuestión fue judicializada y el exgobernador ganó esa pulseada. Fue restituído en el cargo y decidió postergar las internas hasta el 18 de mayo: adujo irregularidades. La Justicia avaló su decisión.

Desde que se convocó a internas, el cronograma se desarrolló desde abril a octubre. Galdeano tendrá 90 días para avanzar en el cronograma de elecciones internas.

Referentes del sector de Ricardo Colombi pusieron la lupa en la resolución del Comité Nacional y aseguraron que “hay algunas cosas que están mal y se estan analizando”.

Esperarán a tener la documentación oficial y realizar los reparos pertimentes. Nada está dicho y no se descarta que la Justicia deba resolver al respecto.

Por lo pronto se espera la oficialización de la intervención y la asunción del interventor.

No es la primera vez que la UCR es intervenida por una puja interna.