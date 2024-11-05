La Municipalidad rescató más de 360 caballos y entregó bienes de uso a los dueños

El secretario Coordinador de Gobierno en la @municorrientes, Cuqui Calvano, reveló que ya rescataron más de 360 caballos de 46 familias que decieron poner fin a la explotación animal y a la tracción de sangre. "Los equinos son entregados con Mapac y Fundación Dolly, con quienes trabajamos y a quien ayudemos para que los caballos estén en campos".

"Los vecinos no pueden tener los caballos, por eso lo entregan. No pueden tener el caballo en la ciudad, porque no tienen espacio y las condiciones para cuidar a los animales. No está permitido que los equinos pasten en los patios de las casas", detalló el funcionario municipal en el programa televisivo Equipo de Noticias.

Sobre los carreros, Calvano dijo que "se les pidió avanzar con un censo, para un registro. Pero no aparecen más y luego hacen manifestaciones en contra de un programa municipal que no los perjudica y se reúnen con políticos opositores que les proponen marchar"

"El programa es optativo no es una obligación. Nosotros intentamos avanzar con este plan desde 2018, pero ni siquiera aceptaron un registro y nos armaron una marcha de 500 personas y 200 carros. Pero hoy cambió totalmente la actividad del carrero, por eso nos escuchan", agregó.

"Los carreros piden asistencia veterinaria y que los ayudemos, pero nosotros necesitamos que estén registrados para poder avanzar en el ordenamiento vial, pero no quieren", reiteró.

Algunos carreos que entregaron sus caballos y reconvirtieron su actividad avanzan en emprendimientos gastronómicos, otros reforzaron sus oficios de jardinería, pintura, albañilería, gomería, etc. Reciben del Municipio bienes de capital y otras ayudas esenciales para desarrollar la nueva actividad-