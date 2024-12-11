El Gobierno excluye de la Hidrovía un pedido de Corrientes

El Gobierno oficializó tres modificaciones en el pliego de licitación de la Hidrovía, anunciado el pasado 19 de noviembre, de las cuales excluye los pedidos elevados por el Gobierno de Corrientes. Se potenciará hasta el sur de Entre Rios.



El Gobierno oficializó tres modificaciones en el pliego de licitación de la Hidrovía, anunciado el pasado 19 de noviembre. Los cambios, incluidos en una resolución, tienen que ver con una extensión del plazo de presentación de pliegos, una mayor profundización de las vías navegables y la habilitación de la zona sur de Entre Ríos para un mayor desarrollo del área portuaria.



El pliego, según se especifica en el modelo de contrato, contempla una licitación por un plazo de 30 años, que permitirá “una amplia participación de las empresas más importantes del orden mundial en términos de obras fluvio-marítimas”, según el Gobierno. Es prorrogable por otros 30 años, por lo que están sobre la mesa las próximas seis décadas del principal canal que utilizan las exportaciones argentinas.



La primera de las modificaciones corre el plazo de presentación de pliegos de fines de enero, como era originalmente, a los últimos días de febrero. El cambio fue en respuesta a un pedido de las empresas de dragado que buscan intervenir en la operatoria. La segunda de las modificaciones lleva de 42 a 44 pies la profundidad de las vías navegables y fue solicitada por los privados, para tener más margen de navegación independientemente de las condiciones hídricas. Fuentes del Poder Ejecutivo describieron que “se van a hacer estudios para que todo vaya a 44 pies de profundidad y no 42, como era en principio”.



En tanto, el tercero de los cambios tiene que ver con un pedido de la gobernación de Entre Ríos, en cabeza de Rogelio Frigerio, de buena sintonía con el gobierno nacional, para mejorar el desarrollo de la zona portuaria del sur de la provincia. Por eso propusieron habilitar tres vías, además de la principal en ese tramo, que es el Paraná de las Palmas.



“Fue un pedido de Frigerio y se hizo lugar”, dijeron en Casa Rosada. Las vías que se mejorarán en esa zona para potenciar el área son: Paraná Guazú, Paraná Bravo y Pasaje Talavera, que originalmente eran de 28 pies y en la primera etapa irán a 36 pies. A la altura de la provincia, estas se sumarán al Paraná de las Palmas.



Las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y Buenos Aires tienen acceso directo a ella y buscaron participar del diálogo con empresarios y funcionarios nacionales por el futuro de la vía, en la previa al llamado a licitación, en noviembre pasado. Lo mismo sucede con provincias como Córdoba que, sin acceso directo al río, utilizan igualmente la Hidrovía para movilizar su producción.



La licitación será llevada adelante por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, a cargo de Iñaki Arreseygor, y las ofertas, que originalmente podrían presentarse hasta el 29 de enero próximo, ahora se aceptarán hasta fines de febrero.



El proceso está abierto tanto a empresas nacionales como internacionales y el Gobierno no descarta una eventual prórroga de tiempo si fuera necesaria. La mira, reconocen, está puesta en los grandes jugadores del sector: firmas holandesas, chinas y belgas, como Jan de Nul, que opera desde hace años la Hidrovía.



Lo que se licita es la operatoria actual, en manos del Estado, para que el ganador se tome un año en proponer las mejoras al sistema troncal de navegación en diálogo (y aprobación final) con la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegable de la Nación.



Con datos de La Nación