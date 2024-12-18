Salud Pública capacitó a equipos sanitarios de Virasoro

El Ministerio de Salud, capacitó a equipos sanitarios en el Hospital “Dr. Miguel Sussini” de Virasoro. Referentes de áreas de la Dirección General de Epidemiología, hicieron una actualización en diferentes contenidos. La actividad contó con la participación del director del nosocomio, Valerio Uribe, jefes de servicios y coordinadores de áreas.

Uno de los puntos que trataron fue el circuito de programa para diagnóstico, tratamiento y notificación en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (Snvs) de VIH - el virus de inmunodeficiencia humana- y Sífilis en adultos, gestantes y expuestos perinatales.

Además, realizaron abordaje de Tuberculosis en el primer y segundo nivel de atención; captación del sintomático respiratorio; diagnóstico; nuevos métodos; pruebas moleculares rápidas; tratamiento recomendaciones; Foda -Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenaza de la región-; nuevas exigencias programáticas del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis (Pnctb).

Otro de los temas, fue el circuito de abordaje en VIH; VIH en embarazadas y expuestos perinatales y en Sífilis en población general; Sífilis en embarazadas y Sífilis congénita. A esto se sumó, la profilaxis post exposición y profilaxis pre exposición.

También, hubo actividades de difusión y gestión del Programa de Chagas: algoritmo diagnóstico de trasmisión vertical en el marco de ETMI PLUS; flujograma para realizar tratamiento (pedido y recepción de medicamentos); flujograma de acción de los puestos de notificación de vinchucas.