Se aprobó el Presupuesto municipal que contempla gastos por $121.978.982.642

El Concejo Deliberante capitalino realizó este miércoles la segunda sesión período extraordinario, convocado por el intendente Eduardo Tassano. Se contó con la presencia de 18 ediles del cuerpo comunal presidido por Marcos Amarilla, y en la oportunidad se abordaron los expedientes que formaron parte del temario remitido por el Ejecutivo municipal tras ser analizados pormenorizadamente en las comisiones correspondientes.

En este marco, los concejales dieron el visto bueno con modificaciones a la Tarifaria 2025. El esquema tributario municipal contaba con su aprobación en primera lectura y se cumplimentó con la audiencia pública correspondiente.

Por unanimidad, se sancionó el Presupuesto municipal para el ejercicio fiscal 2025, que contempla gastos y recursos por $121.978.982.642.

Por otra parte, el orden del día de este encuentro parlamentario incluyó también la renovación del contrato del servicio de higiene urbana prestado por la empresa LUSA, las Cuentas de Inversión 2023 y la solicitud de innovación y funcionalidades de la Agencia Correntina de Recaudación (Acor).

A su vez, el HCD aprobó una serie de proyectos referidos al plan de urbanización de predios de Santa Catalina e iniciativas vinculadas al planeamiento urbanístico en diversas zonas de la capital.

Los ediles asimismo avanzaron con la creación del Programa de Retiro Voluntario destinado a agentes municipales, cualquiera sea su situación de revista, que cuenten con al menos 30 años de aportes, pero que a la fecha de la convocatoria le falten cinco años, o menos, para alcanzar la edad jubilatoria.

De igual modo se sancionó la reforma de la Ordenanza Nº6295 que modifica sectores en los que se prohíbe el estacionamiento en determinados horarios, por ser corredores viales.