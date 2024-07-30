El gobernador recibió al titular del Consejo Profesional de Ingeniería

Gustavo Valdés se reunió este martes junto al flamante presidente del Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de Corrientes, Guillermo Daniel Zaninovich, oportunidad en la que evaluaron cuestiones afines al espacio. El encuentro tuvo lugar en el despacho privado del Gobernador.

En este marco, el mandatario provincial reflejó a través de sus redes oficiales la mencionada visita, detallando que en la misma, se abordaron “asuntos tanto institucionales como profesionales”.

Cabe remarcar que Zaninovich es ingeniero civil formado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste, y se desempeñó profesionalmente en el Grupo Necon Evisa. Actualmente está al frente de la empresa constructora ZICON SRL.