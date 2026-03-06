Se incendiaron oficinas del Ministerio de Hacienda de Corrientes

Se produjo un incendio en el Ministerio de Hacienda de Corrientes durante la madrugada de este viernes. Afectó a dos oficinas del edificio ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Salta, en la capital provincial.

Varias dotaciones de bomberos acudieron al lugar y trabajaron para sofocar el fuego que dañó al área de contaduría del organismo. De acuerdo con las primeras informaciones, el foco ígneo se habría originado a las 5.30 por un cortocircuito en una de las computadoras.

El incendio provocó pérdidas materiales en las oficinas, aunque no se reportaron personas heridas. Bomberos continuaban con las tareas en el sector afectado para asegurar la zona.

Debido al operativo, el tránsito permanece cortado sobre calle 25 de Mayo entre Buenos Aires y La Rioja.