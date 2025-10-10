Se busca desesperadamente a un menor desaparecido en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este jueves que solicitan colaboración con la ciudadanía para dar con el paradero de un menor desaparecido en Corrientes.

Se trata del menor Nicolás Vázquez de 14 años que fue reportado como desaparecido este miércoles 9 de octubre. Según el parte policial, el joven se ausentó en horas del mediodía del área de adicciones del Hospital Pediátrico. Ante esta situación, el caso fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de Investigación en turno.

Características físicas de Nicolás

Juan Nicolás mide aproximadamente 1,50 metros. Es de tez morena, tiene cabello negro corto y ondulado, ojos marrones y contextura delgada. Al momento de su desaparición vestía un pantalón tipo buzo negro, un buzo gris y crocs negras.

Desde la fuerza policial se destacó que, si bien continúan las tareas de búsqueda, quienes puedan aportar información certera puede comunicarse con la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor al 4-432913, acercarse a la comisaría más cercana o llamar a los números gratuitos del Sistema Integral de Seguridad: 911 (Capital) y 101 (Interior Provincial).