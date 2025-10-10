Aumenta el estacionamiento medido en Corrientes: cuánto costará desde el lunes

La Municipalidad de Corrientes confirmó que a partir de este lunes se actualizarán los valores del estacionamiento medido en la ciudad capital.

La actualización tarifaria se enmarca en la resolución N° 5052/25.

Fuentes municipales señalaron a El Litoral que el nuevo esquema contempla tres categorías diferenciadas, en función de la radicación del vehículo y su situación respecto al cumplimiento de pagos.

Vehículos radicados sin deuda : $800

Vehículos radicados con deuda : $1.200

Vehículos no radicados en Corrientes: $1.600

Incremento del 60%

El nuevo costo del Estacionamiento Medido representa un incremento del 60%, frente al 100% que habían solicitado los tarjeteros en el inicio del reclamo.

Anteriormente, los vehículos radicados en la ciudad abonaban 500 pesos la hora, los que no estaban al día con los impuestos $800 y los no radicados en la ciudad $1000.

“Un tarjetero maneja dos cuadras, ese tarjetero estará sacando entre $40.000, $45.000, $50.000 de ganancia, pero tiene dos cuadras y mucho movimiento. Esa es la mejor cuadra de estacionamiento medido en temporada alta en Corrientes. Pero en enero y febrero son las cuadras más pésimas de todas”, había explicado Claudio Romero, a El Litoral.