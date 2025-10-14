Valdés inauguró en Santa Ana las primeras cuadras de asfalto y un moderno Polideportivo

El gobernador Gustavo Valdés inauguró este martes en la localidad de Santa Ana una serie de obras estratégicas que marcan un antes y un después en el desarrollo de la comunidad. Durante su visita, el mandatario provincial encabezó la apertura de 19 cuadras de asfalto, 12 kilómetros de ripio en la Ruta Provincial N° 98 y dejó oficialmente habilitado el Polideportivo Municipal del barrio Santa Lucía.

Estas obras, ejecutadas a través del Fondo de Desarrollo Rural y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, buscan mejorar la conectividad, la calidad de vida y promover el crecimiento urbano sin perder el estilo colonial característico de la localidad.

En su discurso, Valdés destacó el equilibrio entre progreso y preservación histórica. “La idea es que Santa Ana conserve su particular estilo colonial, y no necesariamente el asfaltado lo modifica”, expresó.

El mandatario propuso la creación de una Comisión sobre el casco histórico para regular las construcciones y mantener la identidad del pueblo. “Queremos que Santa Ana tenga la misma esencia, pero con más transitabilidad. Que el Municipio pueda enfocarse en otros servicios, mientras garantizamos caminos seguros y duraderos”, afirmó.

Valdés agradeció a Vialidad Urbana por el trabajo en tiempo récord y recordó que estas obras se suman a las ya concretadas sobre las rutas provinciales 43 y 99.

La intendenta Silvana Almirón expresó su emoción durante la inauguración de las primeras cuadras asfaltadas. “Muchos no lo creían, pero el asfalto llegó a Santa Ana. Agradezco al gobernador Gustavo Valdés por cumplir este sueño con nosotros”, manifestó.

La jefa comunal subrayó que los 12 kilómetros de ripio en la Ruta Provincial N° 98 se ejecutaron en tres etapas, uniendo Santa Ana con el Ingenio Primer Correntino y la Ruta Nacional 12.

“Estas obras significan transitabilidad, accesibilidad y una mejor calidad de vida para toda nuestra comunidad”, añadió.

Infraestructura que potencia el turismo y el desarrollo local

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, calificó la pavimentación como una “obra de infraestructura trascendental para este pueblo histórico”.

“Son 2.200 metros de pavimento que favorecen la vinculación interna y facilitan el acceso de quienes visitan Santa Ana por sus atractivos turísticos”, señaló.

Polich destacó que la localidad tiene un enorme potencial por su cultura, tradición y arquitectura colonial, e instó a seguir trabajando en conjunto para que el turismo sea motor de empleo, inversiones y desarrollo.

Un Polideportivo para toda la comunidad

En el marco de la jornada, Valdés también inauguró el nuevo Polideportivo Municipal, una obra construida en tan solo tres meses con una inversión de 370 millones de pesos.

El edificio cuenta con tribunas y fue diseñado con un sistema de módulos ensamblables, que permite rapidez constructiva y adaptación a las altas temperaturas. “A diferencia de los gimnasios escolares, estos espacios están abiertos a toda la comunidad”, explicó el gobernador.

Valdés destacó además que ya se construye un polideportivo similar en Guaviraví, bajo el mismo modelo, como parte de una política provincial que garantiza infraestructura deportiva en cada municipio.