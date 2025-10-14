Peligro de cierre de la Red Rescatistas de Corrientes por una deuda de $2 millones

La Red de Voluntarios y Rescatistas de Corrientes, conocida por su trabajo constante en la asistencia y recuperación de animales en situación de calle, atraviesa una de sus peores crisis. Debido a una deuda acumulada de más de 2 millones de pesos en gastos veterinarios y alimento balanceado, el grupo anunció la suspensión de los rescates y de nuevas atenciones médicas.

“Hoy nos agarra una situación bastante complicada, donde tenemos una deuda de aproximadamente 2 millones y medio de pesos en atenciones veterinarias y un poco también de alimento balanceado”, expresó a El Litoral, Natalie Aguirre, vocera de la organización.

Situación critica

Aguirre explicó que la situación se agravó en las últimas semanas, cuando la cantidad de animales que ingresaron en estado crítico superó las posibilidades económicas del grupo.

“De a poquito la gente que nos va ayudando, que siempre es la misma, aporta su granito de arena, con lo poco que ingresa vamos solventando las atenciones, hoy ya nos escapa de nosotros. Hay muchos animales que necesitan de ayuda, de atención”, lamentó.

A pesar de que “están saliendo bastantes adopciones” y que el equipo se ocupa de esto, la realidad es que muchos animales ingresan con cuadros graves que requieren tratamientos prolongados y costosos.

“A cada animal hay que armar un legajo completo de los estudios que tiene para poder entregarlos sanos obviamente en adopción”, explicó.

La deuda supera los 2 millones

Actualmente, la deuda con las veterinarias supera los 2 millones de pesos y las ventas solidarias —como comidas y rifas— ya no alcanzan para cubrir los gastos.

“Queremos hacer un pedido solidario a la gente, que nos dé una mano y así sean 100, 500 pesitos para nosotros y para ellos es un montón. Si lo hacemos entre todos, yo creo que podemos llegar a saldar y podemos volver a remontar esta situación, que la verdad hoy nos deja todo parado”, expresó Aguirre con preocupación.

La Red cuenta con un equipo de 350 voluntarios jóvenes que promueven la adopción responsable, las castraciones y la educación sobre tenencia responsable. Sin embargo, hoy “la fundación está parada, no puede realizar más rescates, no puede realizar atenciones veterinarias, estamos haciendo lo que podemos con los alimentos balanceados que tenemos para poder asistir a todos los animales que tenemos en hogares de tránsito”, añadió.

En el último mes, el ingreso de animales fue mayor al habitual. Muchos de ellos requieren tratamientos costosos, fisioterapia o incluso pañales. “Hoy no podemos juntar ni la mitad de la deuda, $2.000.000 que no merma, se duplica… hay mucha gente que nos empuja incondicionalmente, pero de dónde van a sacar millones para ayudarnos. Hoy cerramos las puertas a los rescates, a las atenciones, solo nos queda sentarnos a esperar”, escribió la organización en sus redes sociales.

Formas de colaborar

A pesar del panorama, los voluntarios no pierden la esperanza. Desde la Red invitan a la comunidad a colaborar con donaciones, apadrinando animales en tratamiento o aportando insumos veterinarios.

“Hay mil maneras de colaborar, así que a todos aquellos que amen los animales, los convocamos por ahí si pueden aportar su granito de arena estamos acá para recibirlos”, remarcaron.

Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al 3794-233299 o realizar una transferencia a nombre de la Fundación Red de Voluntarios y Rescatistas de Animales Corrientes, al CBU: 0940040530009586360011 o al Alias: FLANCO.DESVAN.JAMON donde figura el CUIT:33-71794039-9.

También pueden acercarse a @veterinariacisacts (Agustín Pedro Justo 2447) para verificar el estado de cuenta y conocer la cantidad de animales atendidos.