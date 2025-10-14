Acuerdo internacional para abordar el abigeato en la frontera con Corrientes

En la ciudad de Uruguayana, se llevó a cabo la "III Reunión Internacional de Fuerzas de Seguridad", con participación de autoridades de Argentina, Brasil y Uruguay, donde se abordaron varias temáticas, entre ellas el flagelo del abigeato en la frontera.



Del lado argentino asistieron altos oficiales de la Policía de Corrientes como el caso del subjefe comisario general Walter Aceval, comisario general Héctor Gauna director de Coordinación Interior y comisario general Gerardo Torres, de la Policía Rural y Ecológica.

También estuvieron presentes de la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, y diversas fuerzas de seguridad del país anfitrión.Uno de los principales temas tratados fue la problemática del abigeato transfronterizo, con énfasis en el ingreso de cuatreros brasileños a territorio correntino a través del Río Uruguay, afectando gravemente a los productores ganaderos.



Se acordaron acciones conjuntas de prevención y vigilancia, donde tendrán intervención fuerzas federales argentinas en la custodia de fronteras y la Policía Rural y Ecológica de Corrientes, especialmente en zonas como Santo Tomé, Alvear y toda la costa del río Uruguay.

Por su parte, la Policía de Brasil se comprometió a reforzar los controles en su territorio, estableciendo un operativo cerrojo bilateral.