Jinete huyó y abandonó su montado, que sería de origen dudoso

En pleno barrio Esperanza de la Capital correntina, un joven escapó al ver un patrullero policial y abandonó el caballo que montaba, en un operativo realizado en la madrugada del lunes alrededor de las 2:40.



Personal de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica intentó demorar al jinete que huyó a pie, abandonando al animal en la intersección de las calles Bartolomé Hidalgo y C.M. Cane.



Se trataba de una yegua, de pelaje tordillo, llevaba un cable atado al cuello. Tras el incidente, la Policía procedió a secuestrar preventivamente el equino y lo trasladó a la base de la Dirección de Seguridad Rural.



En consecuencia, se informó que quien acredite ser el legítimo propietario del animal puede acercarse a reclamarlo a la brevedad.