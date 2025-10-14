¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

POLICÍA RECUPERO UNA YEGUA

Jinete huyó y abandonó su montado, que sería de origen dudoso

La Policía Rural retuvo al animal, en tanto tratan de localizar al legítimo propietario
 

Por El Litoral

Martes, 14 de octubre de 2025 a las 18:18

En pleno barrio Esperanza de la Capital correntina, un joven escapó al ver un patrullero policial y abandonó el caballo que montaba, en un operativo realizado en la madrugada del lunes alrededor de las 2:40.


Personal de la Dirección de Seguridad Rural y Ecológica intentó demorar al jinete que huyó a pie, abandonando al animal en la intersección de las calles Bartolomé Hidalgo y C.M. Cane.


Se trataba de una yegua, de pelaje tordillo, llevaba un cable atado al cuello. Tras el incidente, la Policía procedió a secuestrar preventivamente el equino y lo trasladó a la base de la Dirección de Seguridad Rural.


En consecuencia, se informó que quien acredite ser el legítimo propietario del animal puede acercarse a reclamarlo a la brevedad.

