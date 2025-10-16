Municipales de Corrientes: el plus complementario se pagará desde el lunes 20 de octubre

La Municipalidad de Corrientes informó que el pago del plus complementario a sus empleados comenzará este lunes 20 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 22 de octubre. El anuncio fue realizado por el intendente Eduardo Tassano a través de sus redes sociales.

Cronograma de pagos detallado

El esquema de pago del plus complementario se organizó de la siguiente manera:

Lunes 20 de octubre: Cobran la totalidad de los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike bancarizados con depósito en sus respectivas cuentas bancarias.

Para los trabajadores Neike que no están bancarizados, el pago se realizará por ventanilla en la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central (Brasil 1269), de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20, de acuerdo a la terminación del DNI:

Lunes 20 de octubre: DNI terminados en 0, 1 y 2.

Martes 21 de octubre: DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6.

Miércoles 22 de octubre: DNI finalizados en 7, 8 y 9.

Se aclara que los agentes Neike bancarizados que no poseen tarjeta de débito deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal avenida Teniente Ibáñez 1826) y se regirán por el mismo cronograma de fechas, también del lunes 20 al miércoles 22 de octubre.