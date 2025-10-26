Quiénes son los nuevos diputados nacionales por Corrientes

Este domingo 26 de octubre, los correntinos acudieron a las urnas para elegir a sus representantes nacionales, en una jornada marcada por la participación ciudadana y la definición de las bancas que ocuparán en la Cámara de Diputados de la Nación.

Según los primeros resultados, tres espacios políticos lograron posicionarse como los más votados: el oficialismo provincial Vamos Corrientes, el espacio libertario La Libertad Avanza y el peronismo provincial a través de Fuerza Patria.

Los diputados electos:

Diógenes González – Vamos Corrientes

Encabezando la lista del oficialismo provincial, González es un referente de Vamos Corrientes. Su elección refuerza la presencia del oficialismo correntino en el Congreso y marca la continuidad de las políticas provinciales a nivel nacional.

Virginia Gallardo – La Libertad Avanza

La candidata de La Libertad Avanza se perfila como una de las caras jóvenes del espacio libertario en Corrientes. Su elección consolida al partido en la provincia, especialmente en la Capital, donde obtuvo un respaldo significativo.

Raúl “Rulo” Hadad – Fuerza Patria

Actual intendente de San Roque, Hadad encabezó la lista del peronismo correntino a través de Fuerza Patria. Su incorporación al Congreso permitirá reforzar la representación del justicialismo provincial a nivel nacional.