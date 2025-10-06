El nuevo Santuario del Gauchito Gil abrirá sus puertas este martes

El gobernador Gustavo Valdés anuncio que este martes 7 de octubre se realizará la inauguración del nuevo Santuario del Gauchito Gil, ubicado en el kilómetro 101 de la Ruta Nacional N°123, en la ciudad de Mercedes, Corrientes.

El sitio, considerado uno de los principales destinos de devoción popular del país, fue objeto de una transformación integral para brindar mayor seguridad, orden y servicios a los miles de fieles y turistas que lo visitan cada año.

Un santuario moderno y funcional

El nuevo santuario principal cuenta con una superficie de 435 metros cuadrados, diseñado con un atrio y un oratorio destinados a las celebraciones religiosas. Además, el complejo incluirá locales comerciales y gastronómicos, zonas de camping, un anfiteatro, áreas de alojamiento y recreación, y un amplio estacionamiento para recibir a los peregrinos con mayor comodidad.

Según destacó Valdés, “en Corrientes invertimos para preservar la fe, valorar la identidad y promover el turismo”. Una vez inaugurado, el renovado predio se convertirá en un espacio ordenado, amplio y seguro, capaz de albergar multitudes durante las celebraciones en honor al Gauchito Gil.

Fe, identidad y desarrollo

Con esta obra, el Gobierno provincial busca consolidar a Mercedes como epicentro del turismo religioso y fortalecer su identidad cultural, generando también mayor desarrollo económico local.

El Santuario del Gauchito Gil, que cada enero convoca a miles de devotos de todo el país, inicia así una nueva etapa, combinando tradición, modernidad y fe en uno de los lugares más emblemáticos de Corrientes.