¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Javier Milei Justicia de Corrientes Gustavo Valdés
Javier Milei Justicia de Corrientes Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

El nuevo Santuario del Gauchito Gil abrirá sus puertas este martes

El gobernador Gustavo Valdés confirmó este lunes en declaraciones a la prensa que el nuevo Santuario del Gauchito Gil será inaugurado este martes 7 de octubre en Mercedes.

Por El Litoral

Lunes, 06 de octubre de 2025 a las 10:46

El gobernador Gustavo Valdés anuncio que este martes 7 de octubre se realizará la inauguración del nuevo Santuario del Gauchito Gil, ubicado en el kilómetro 101 de la Ruta Nacional N°123, en la ciudad de Mercedes, Corrientes.

El sitio, considerado uno de los principales destinos de devoción popular del país, fue objeto de una transformación integral para brindar mayor seguridad, orden y servicios a los miles de fieles y turistas que lo visitan cada año.

Un santuario moderno y funcional

El nuevo santuario principal cuenta con una superficie de 435 metros cuadrados, diseñado con un atrio y un oratorio destinados a las celebraciones religiosas. Además, el complejo incluirá locales comerciales y gastronómicos, zonas de camping, un anfiteatro, áreas de alojamiento y recreación, y un amplio estacionamiento para recibir a los peregrinos con mayor comodidad.

Según destacó Valdés, “en Corrientes invertimos para preservar la fe, valorar la identidad y promover el turismo”. Una vez inaugurado, el renovado predio se convertirá en un espacio ordenado, amplio y seguro, capaz de albergar multitudes durante las celebraciones en honor al Gauchito Gil.

Fe, identidad y desarrollo

Con esta obra, el Gobierno provincial busca consolidar a Mercedes como epicentro del turismo religioso y fortalecer su identidad cultural, generando también mayor desarrollo económico local.

El Santuario del Gauchito Gil, que cada enero convoca a miles de devotos de todo el país, inicia así una nueva etapa, combinando tradición, modernidad y fe en uno de los lugares más emblemáticos de Corrientes.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD