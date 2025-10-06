Rescataron a un ciervo de los pantanos herido en plena ruta en Concepción

Efectivos de la Policía Rural y Ecológica lograron rescatar un ciervo de los pantanos, especie símbolo de los esteros y en peligro de extinción que fue encontrado herido y al borde de la muerte sobre la Ruta Provincial N°6.

El animal presentaba una lesión en la mandíbula y signos de bicheras avanzadas. Con extrema precaución, los efectivos rurales lograron capturarlo y brindarle los primeros auxilios junto a la veterinaria María Belén Bissaro, quien supervisó su atención.

Actualmente, el ejemplar permanece bajo resguardo en la unidad policial, a la espera de su traslado al Centro de Rescate Aguará, donde recibirá atención especializada y un seguimiento veterinario para su recuperación.

Protección de la fauna silvestre

El ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) es una de las especies más emblemáticas de los humedales del Litoral argentino. Se encuentra amenazado por la pérdida de hábitat y los atropellamientos en rutas, por lo que cada rescate representa una acción clave para su conservación.

El hecho generó gran repercusión local, recordando que cuando “el monte grita auxilio, no se lo deja en visto”: una frase que refleja el compromiso de las fuerzas ambientales y de la comunidad con la protección de la fauna silvestre correntina.