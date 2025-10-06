Telefe confirmó cuándo estrena MasterChef Celebrity con un spot burlándose de Mauro Icardi

Telefe finalmente confirmó la fecha de estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. El canal lanzó una nueva promoción cargada de adrenalina y promesas de emoción, anunciando que el reality regresará a la pantalla el próximo martes 14 de octubre.

La nueva edición, que se anticipa como la más exigente hasta ahora, pondrá a prueba a 24 celebridades que deberán demostrar su talento culinario bajo la implacable mirada del jurado. La promoción dejó en claro que los desafíos requerirán una precisión y una creatividad nunca antes vistas, llevando a los concursantes a superarse en cada paso.

La burla a Mauro Icardi en la promoción

La conducción de esta temporada estará a cargo de Wanda Nara, quien promete inyectar su toque único y mediático al programa. Con Nara al mando, MasterChef Celebrity buscará consolidarse como uno de los programas más vistos de la televisión argentina.

De forma llamativa, la nueva promo se atrevió a burlarse del mediático episodio del maní que involucró a Mauro Icardi. Esto se hizo evidente al mostrar una enorme fuente en la mesa donde se sientan Wanda Nara y los jurados, haciendo una clara referencia al reciente escándalo de la pareja.

Los concursantes, provenientes de diversas áreas del espectáculo, se enfrentarán a retos gastronómicos que exigirán el máximo de sus habilidades y nervios. El jurado, fiel a su estilo, asegurará que la alta exigencia sea el sello distintivo de la competencia, manteniendo la emoción y la tensión características de MasterChef.

FUENTE: minutouno.com