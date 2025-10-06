¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Por fin

Telefe confirmó cuándo estrena MasterChef Celebrity con un spot burlándose de Mauro Icardi

Luego de confirmar quiénes serán las celebridades invitadas y semanas de especulaciones, ya oficialmente se conoció la fecha de estreno del reality.

Por El Litoral

Lunes, 06 de octubre de 2025 a las 11:03

Telefe finalmente confirmó la fecha de estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. El canal lanzó una nueva promoción cargada de adrenalina y promesas de emoción, anunciando que el reality regresará a la pantalla el próximo martes 14 de octubre.

La nueva edición, que se anticipa como la más exigente hasta ahora, pondrá a prueba a 24 celebridades que deberán demostrar su talento culinario bajo la implacable mirada del jurado. La promoción dejó en claro que los desafíos requerirán una precisión y una creatividad nunca antes vistas, llevando a los concursantes a superarse en cada paso.

La burla a Mauro Icardi en la promoción

La conducción de esta temporada estará a cargo de Wanda Nara, quien promete inyectar su toque único y mediático al programa. Con Nara al mando, MasterChef Celebrity buscará consolidarse como uno de los programas más vistos de la televisión argentina.

De forma llamativa, la nueva promo se atrevió a burlarse del mediático episodio del maní que involucró a Mauro Icardi. Esto se hizo evidente al mostrar una enorme fuente en la mesa donde se sientan Wanda Nara y los jurados, haciendo una clara referencia al reciente escándalo de la pareja.

Los concursantes, provenientes de diversas áreas del espectáculo, se enfrentarán a retos gastronómicos que exigirán el máximo de sus habilidades y nervios. El jurado, fiel a su estilo, asegurará que la alta exigencia sea el sello distintivo de la competencia, manteniendo la emoción y la tensión características de MasterChef.

FUENTE: minutouno.com

