Justicia de Corrientes Gustavo Valdés Banco de Corrientes
Sorpresa

Un yacaré overo apareció en medio de una fiesta patronal en Caá Catí

Efectivos policiales junto al personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica acudieron al rescate del animal. Tras ser examinado por Centro Aguará, fue liberado en su hábitat natural.

Por El Litoral

Lunes, 06 de octubre de 2025 a las 11:54

La Policía de Corrientes informó que sábado rescató un yacaré adulto que deambulaba por las calles de Caá Catí.

Durante la noche del sábado los vecinos de la localidad se llevaron un susto al divisar a un espécimen de yacaré adulto deambulando sobre avenida 12 de Octubre, momento en que se realizaba una celebración patronal.

Por tal motivo acudieron al lugar efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de General Paz. Con ayuda del personal de la UR I San Luis del Palmar, se logró la captura del animal sin registrar otros incidentes.

Desde el Centro de Conservación de Fauna Silvestre Aguará informaron que el animal rescatado es un yacaré overo, una especie autóctona protegida por la Ley Provincial 1863.

Luego de ser examinado por los veterinarios, fue liberado en su hábitat natural, a la vera del Estero santa Lucía.

 
 

