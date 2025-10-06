La China Suárez vende su lujoso piso en Palermo: cómo es y cuánto cuesta

María Eugenia “China” Suárez avanza con su nuevo proyecto de vida en Turquía y, en ese contexto, decidió vender su lujoso departamento en Palermo, valuado en 1.300.000 dólares. La propiedad, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires, ya fue publicada en una reconocida inmobiliaria y generó curiosidad entre sus seguidores.

La información fue revelada por Marcela Tauro en Infama, programa que se emite por América TV: “Ya puso el cartel. La China está vendiendo su piso en Palermo porque su vida ahora está en Estambul junto a Mauro Icardi”. Luego, Laura Ubfal agregó un detalle clave sobre la ubicación: “Está atrás de la Embajada de Estados Unidos, en una zona de altísimo valor inmobiliario”.

El inmueble cuenta con más de 300 metros cuadrados cubiertos, siete ambientes y un diseño moderno con terminaciones de lujo. Tiene un amplio living con ventanales en esquina, comedor con balcón aterrazado cubierto, cocina con doble mesada y horno empotrado, comedor diario, lavadero, dependencia de servicio con baño, dos suites con vestidor y tres dormitorios adicionales con baño compartido.

Además, dispone de dos cocheras y paga expensas que rondan los 800.000 pesos mensuales. Su vista abierta y la cercanía a Avenida del Libertador hacen del piso una de las joyas del mercado inmobiliario porteño. En las imágenes que circularon en redes y programas de espectáculos, puede apreciarse el estilo sofisticado y luminoso del departamento, con decoración minimalista y detalles en madera clara.

La decisión de vender no sorprende: desde hace un mes, la actriz se instaló definitivamente en Estambul, donde vive junto a Icardi y sus tres hijos en una mansión con vista al río Bósforo. El jugador del Galatasaray atraviesa un gran momento futbolístico, y Suárez, por su parte, parece haber encontrado un nuevo equilibrio personal y profesional lejos de la Argentina.

Así, la venta de su piso en Palermo no solo marca el cierre de una etapa, sino también la consolidación de su vida en el exterior, en un entorno que combina lujo, familia y proyección internacional.

FUENTE: minutouno.com