Posponen el show de la Mona Jiménez en Corrientes

Por razones ajenas al artista y a la producción, el espectáculo previsto para el 11 de octubre en el Anfiteatro Cocomarola se pospone para el 2026 (fecha a confirmar). Las entradas serán válidas para la nueva fecha y en caso de solicitar la devolución se deberá realizar por el mismo medio en que fueron adquiridas.

“Lamentamos informar que por razones ajenas al artista y a la producción nos vemos forzados a posponer el show de la Mona Jiménez del 11 de octubre en el anfiteatro Cocomarola. Debido a la apretada agenda del artista será para el 2026. Las entradas serán válidas para la fecha de reprogramación, en el caso de solicitar la devolución esta se llevará a cabo por el mismo medio que fueron adquiridas.” Publicó la productora del show en sus redes sociales.

El público correntino deberá esperar un poco más para ver en vivo al rey del cuarteto. La nueva fecha se anunciaría a la brevedad.

