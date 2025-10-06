Elecciones en Esquina: "Vamos a reclamar ese dinero porque no corresponde”

El intendente de Esquina, Hugo Benítez, confirmó que el municipio está listo para votar el próximo 26 de octubre, aunque la situación sigue envuelta en conflictos con la Junta Electoral Provincial.

El principal punto de tensión es económico: la Junta exigió al municipio el pago de 85 millones de pesos para organizar los comicios, pese a que la Cámara Nacional Electoral ya aclaró que, al tratarse de elecciones simultáneas con las nacionales, el Estado nacional cubre esos gastos.

“Tuvimos que poner la plata bajo protesta, con riesgo de intervención si no lo hacíamos. Pero vamos a reclamar ese dinero porque no corresponde”, explicó Benítez en diálogo con Hoja de Ruta.

El conflicto incluye además la participación del nuevo municipio Malvina, que ya tiene un interventor designado y recibe coparticipación, pero que —según la Junta— debería votar en Esquina, lo que el intendente considera “una intromisión fuera de toda lógica”.

Mientras tanto, la comunidad espera definiciones del Superior Tribunal de Justicia, que deberá resolver en las próximas horas si confirma la postura de Esquina o la de la Junta.

“Nosotros creemos que tenemos razón y que esto se va a resolver a favor de la ciudad. No podemos permitir que se cobren cosas que ya pagó la Nación”, remarcó Benítez.

