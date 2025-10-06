One Direction sufre una nueva pérdida a casi un año de la muerte de Liam Payne

El círculo cercano de One Direction atraviesa un nuevo momento de dolor tras confirmarse el fallecimiento de Paul Roberts, el respetado coreógrafo británico que trabajó con la boy band durante sus años de mayor éxito. Roberts, de 52 años, perdió una valiente batalla contra el cáncer. Esta triste noticia se produce a casi un año del fallecimiento de Liam Payne.

La confirmación de su muerte se realizó mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram. El mensaje, que reflejó el profundo respeto y cariño que generaba, decía: “La noche del 26 de septiembre, después de una valiente lucha contra el cáncer, Paul falleció tranquilamente en su hogar, rodeado de su familia. Su partida, al igual que su vida, se llenó de gracia. Descanse en paz.”

Aunque el comunicado no especificó el tipo de cáncer que padecía, su partida generó una fuerte reacción entre los fanáticos de la banda. Los exintegrantes de One Direction no se han pronunciado públicamente hasta el momento, pero Lottie Tomlinson, hermana de Louis, fue una de las primeras en reaccionar en redes sociales, dejando un emoji de corazón roto y una carita llorando.

Las colaboraciones de Paul Roberts

La carrera de Paul Roberts fue extensa y prestigiosa, trascendiendo su colaboración con One Direction. El coreógrafo trabajó con figuras de talla mundial como Katy Perry y Paul McCartney. Además, continuó su colaboración con Harry Styles durante la etapa de este último como solista.

Roberts dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento gracias a su visión artística única y la energía que aportaba a los escenarios y ensayos. Su trabajo fue crucial en la definición del estilo escénico de One Direction, que no solo capturó a una generación de fans, sino que también redefinió el panorama del pop adolescente.

Según la revista Us Weekly, Roberts mantenía activa su creatividad incluso en sus últimos meses, desarrollando un proyecto personal: un nuevo ballet que se inspiraría en Quadrophenia, la icónica ópera rock de la banda The Who.

FUENTE: minutouno.com