Valdés inauguró el Jardín de Infantes N° 9 en Mercedes

Con el objetivo de fortalecer el nivel inicial y seguir ampliando la infraestructura educativa en la provincia, el gobernador Gustavo Valdés inauguró este martes el Jardín de Infantes N° 9 en la ciudad de Mercedes, un moderno edificio emplazado en el barrio Itatí.

Durante el acto, Valdés subrayó el “esfuerzo sostenido del Estado provincial” en materia educativa y remarcó que “no hay posibilidades de que ningún niño tenga futuro si no recibe un estímulo adecuado al principio”.

El nuevo espacio educativo cuenta con tres salones, cocina, dirección, salón de usos múltiples y galería, además de equipamiento completo provisto por el Ministerio de Educación, que incluye mobiliario escolar, electrodomésticos, útiles, juegos didácticos y una computadora con impresora para tareas administrativas.

Asimismo, en el marco del programa Mitãi Digital, los pequeños recibieron tabis —tablets adaptadas con aplicaciones educativas— para aprender jugando.

“Estamos inaugurando el jardín número 87 y la escuela número 170 construida en este tiempo”, indicó el mandatario, quien destacó que estos avances responden a “una estrategia direccionada hacia el conocimiento”. Además, señaló que casi el 60% de la inversión salarial provincial se destina a la educación y planteó el desafío de “informatizar toda la educación primaria”.

“Tenemos que avanzar en la modernización educativa e incorporar nuevos estímulos. En estos momentos donde se pone en tela de juicio la educación pública, nosotros reafirmamos nuestra apuesta por una educación gratuita y de calidad”, enfatizó Valdés.

Durante la ceremonia, la directora del establecimiento, María Guadalupe Pérez González, agradeció al Gobierno provincial por “hacer realidad el sueño del edificio propio” y recordó que “la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”.

A su vez, la presidenta del Consejo General de Educación, Silvina Rollet, valoró la importancia del nivel inicial en el desarrollo infantil y resaltó el compromiso de los docentes “en la tarea de educar y formar con amor”.

Por su parte, la intendenta de Mercedes, Juana Gauto, destacó que la construcción del jardín en una zona periférica “reduce la brecha y garantiza igualdad de oportunidades”. “Generalmente estos edificios modernos se encuentran en escuelas céntricas, pero hoy demostramos que en Mercedes la educación llega a todos los barrios”, afirmó.

El acto culminó con el tradicional corte de cinta, el descubrimiento de una placa recordatoria y la bendición de las instalaciones. Luego, Valdés y las autoridades presentes recorrieron el nuevo Jardín de Infantes N° 9, que ya se alista para recibir a sus primeros alumnos.