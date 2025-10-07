El Club Deportivo Juventus será sede del Torneo Clausura de Taekwondo ITF

El Club Deportivo Juventus volverá a convertirse en epicentro del taekwondo correntino con la realización del Torneo Clausura de Taekwondo ITF, que se llevará a cabo el 18 de octubre desde las 14:30 horas. El evento, organizado por la Academia Superior de Taekwondo (ACAST), reunirá a competidores de todas las edades y categorías, en lo que promete ser una verdadera fiesta deportiva.

Tras el éxito alcanzado con la Copa Liga de las Américas de Taekwondo ITF, donde participaron más de 850 atletas de distintos puntos de Latinoamérica, la ACAST redobla la apuesta con un torneo que cerrará el año con gran nivel técnico y competitivo.

Para esta última cita del calendario 2025, se espera la participación de alrededor de 500 competidores, entre danes y cinturones de colores, provenientes de filiales de la capital correntina, del interior provincial y de provincias vecinas.

El Torneo Clausura busca no solo consagrar a los mejores del año, sino también fortalecer el crecimiento del taekwondo en la región, fomentando valores como la disciplina, el respeto y la camaradería entre practicantes.

Las inscripciones se realizan de manera exclusiva a través del sitio oficial taekwondoacast.com, con cierre previsto para el 15 de octubre.