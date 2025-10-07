¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Alex Caniggia se borró los tatuajes de su cara y sorprendió con su nueva apariencia

El influencer sorprendió a sus seguidores con un cambio radical en su rostro que nadie esperaba. ¿Cómo luce su cara sin los dibujos que tenía?

Por El Litoral

Martes, 07 de octubre de 2025 a las 11:42

Alex Caniggia ha decidido dar un giro radical a su apariencia al comenzar a eliminar los tatuajes que se había realizado en diferentes partes de su cuerpo, especialmente en el rostro. El mediático compartió en su cuenta de Instagram el procedimiento al que se sometió, evidenciando su decisión de "despejar" su cara de los diseños que se hizo a lo largo de los años.

El padre de Venezia utilizó dos publicaciones en la red social para explicar el proceso. En un video, el profesional que lo atendió detalló que el objetivo era terminar el rostro y también trabajar en algunos tatuajes adicionales ubicados en el antebrazo y la mano, los cuales ya no desea conservar.

Posteriormente, Caniggia posó para mostrar las vendas que cubrían parte de su cara tras el tratamiento y compartió su alegría con una frase contundente abriendo paso a una nueva era: “Fuera los tattos, los uno con los uno, con mi amigo el doc”.

FUENTE: minutouno.com

