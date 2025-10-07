Corrientes lanza un nuevo plan para prevenir el dengue

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes presentará este jueves el nuevo Plan Provincial de Prevención y Control de Dengue 2025–2026.

El acto se realizará a las 10 en el Salón Verde de Casa de Gobierno, con la presencia del ministro Ricardo Cardozo y la exposición de la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla.

El plan contempla tareas de saneamiento ambiental, descacharrado, fumigación, control larvario y bloqueo vectorial, además de capacitaciones para equipos de salud y campañas de concientización en medios y barrios.

Las acciones serán coordinadas por una mesa de gestión provincial multisectorial, encabezada por el Ministerio de Salud, que trabajará junto a municipios e instituciones locales para reducir el riesgo de brotes durante la próxima temporada.

Desde la cartera sanitaria recordaron que continúa vigente la vacunación contra el dengue para personas de 15 a 59 años, con inscripción previa en el sitio vacunacion.corrientes.gob.ar.