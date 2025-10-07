¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gustavo Valdés cuatrerismo plus unificado
Salud pública

Corrientes lanza un nuevo plan para prevenir el dengue

El Ministerio de Salud impulsará acciones integradas al control vectorial y la promoción de cuidados.

Por El Litoral

Martes, 07 de octubre de 2025 a las 12:42

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes presentará este jueves el nuevo Plan Provincial de Prevención y Control de Dengue 2025–2026.

El acto se realizará a las 10 en el Salón Verde de Casa de Gobierno, con la presencia del ministro Ricardo Cardozo y la exposición de la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla.

El plan contempla tareas de saneamiento ambiental, descacharrado, fumigación, control larvario y bloqueo vectorial, además de capacitaciones para equipos de salud y campañas de concientización en medios y barrios.

Las acciones serán coordinadas por una mesa de gestión provincial multisectorial, encabezada por el Ministerio de Salud, que trabajará junto a municipios e instituciones locales para reducir el riesgo de brotes durante la próxima temporada.

Desde la cartera sanitaria recordaron que continúa vigente la vacunación contra el dengue para personas de 15 a 59 años, con inscripción previa en el sitio vacunacion.corrientes.gob.ar.

