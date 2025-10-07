El Museo Amado Bonpland celebra sus 170 años con un concierto sinfónico

En el marco del 170º aniversario del Museo de Ciencias Naturales Amado Bonpland, el Instituto de Cultura de Corrientes organiza un evento especial para conmemorar la trayectoria de esta institución emblemática. La celebración se realizará este jueves a partir de las 20:30, en el predio ubicado sobre avenida Costanera General San Martín 100 con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

La actividad central será un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Provincia, dirigida por la Maestra Andrea Fusco, que transformará el espacio del museo en una sala de conciertos al aire libre.

El repertorio incluirá obras de compositores clásicos como Haendel, Haydn y Elgar e incorporará la participación especial de Alejandro Galain (violín) y Franco Limberti (oboe) como solistas.

Desde la organización destacaron que el evento busca honrar los 170 años de historia del museo, una institución dedicada a la preservación y difusión del conocimiento sobre la fauna y flora local, y al mismo tiempo reafirmar el compromiso de las instituciones culturales provinciales con la excelencia artística.

Se espera la participación de autoridades provinciales, referentes culturales e invitados especiales, además del público general, en lo que será una velada de celebración, cultura y música en uno de los espacios más representativos de la ciudad.

El aniversario del Museo Amado Bonpland se cumple oficialmente el 10 de octubre, y esta presentación musical servirá como antesala a una serie de actividades conmemorativas. El concierto sinfónico marcará así el inicio de los festejos por un nuevo año de vida del museo más antiguo de Corrientes.