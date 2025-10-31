Marcha blanca en las favelas de Rio y ataque a tiros con la ciudad blindada

Se realizó este viernes en Rio de Janeiro la marcha blanca -todos debían ir vestidos de ese color- convocada para pedir justicia por los muertos del operativo policial del martes pasado contra los narcotraficantes del Comando Vermelho.

La consigna se matizó enseguida con militantes del Partido Comunista y de agrupaciones de izquierda, más sindicalistas con las banderas de la Central de los Trabajadores de Brasil, a partir de lo cual el acto se convirtió, de inmediato, en una manifestación contra el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, aliado político de Bolsonaro y enemigo de Lula.

La diversidad de reivindicaciones redujo el pedido de justicia por los 117 civiles muertos del operativo antidrogas a una expresión mínima.

La manifestación -quizá tres mil personas, que entre los pasillos de la favela parecían diez veces más- terminó pacíficamente, con la gente bajando hacia las avenidas.

En la morgue fueron identificados 99 de los 117 cuerpos hallados entre los complejos Penha y Alemao. Sumados los cuatro policías muertos en el operativo, la cifra oficial de muertos quedó hasta ahora en 121.

Los policías que murieron en el enfrentamiento se llamaban Marcos, Cleiton, Heber y Rodrigo.

Sus familias los recordaban en Copacabana junto a carteles que decían que los derechos humanos son iguales para todos.

El aumento de los patrullajes en la ciudad desde que estalló la guerra entre los narcos del Comando Vermelho y la Policía no impidió, sin embargo, que el jueves a la noche un grupo de desconocidos atacara a balazos el auto blanco donde viajaban una pareja y su hija de 13 años.

Fue en Jacarepaguá, en el suroeste de la ciudad.

La chica recibió cinco impactos de bala y quedó internada en grave estado, igual que su madre. El hombre, también víctima del ataque a balazos, terminó detenido porque el coche que conducía tenía la documentación adulterada.