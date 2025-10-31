Virginia Gallardo quedó afuera del programa de Jony Viale por una restricción de LLA

El conductor Jony Viale expresó su malestar porque la diputada nacional electa,Virginia Gallardo no pudo salir al aire en su programa "¿La ves?" de Todo Noticias (TN).

Según explicó Viale, Gallardo estuvo esperando en el piso de abajo del estudio debido a que, en ese momento, el presidente de la Nación, Javier Milei, estaba dando una entrevista en canal A24, lo que generó una inmediata restricción para ella.

“No se hace eso con la gente, es muy desprolijo”, expresó el periodista visiblemente enojado. Además, agregó: “Me da mucha lástima lo que hizo Presidencia de la Nación con Virginia Gallardo. Esa silla era para ella. Se quedó afuera esperando porque no podía hablar al mismo tiempo que Milei”.

En ese sentido, Viale señaló que, según su interpretación, existiría una disposición interna que impide a los funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) aparecer en otros medios mientras el presidente está al aire. “Me parece muy desprolijo y humillante. No se puede hacer eso con la gente”, concluyó.