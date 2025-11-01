“Cambio Forense” ganó las elecciones en el Colegio de Abogados de Corrientes

El 30 de octubre se desarrollaron las elecciones del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes, en una jornada caracterizada por la alta participación, el respeto y el entusiasmo de la comunidad forense. Más de 850 abogados se acercaron a votar, superando el 50% del padrón, lo que reflejó un fuerte compromiso con la vida institucional del Colegio.

La lista “Cambio Forense”, encabezada por Juan Manuel Bobadilla y Carolina Grillo, fue consagrada para conducir la entidad durante el nuevo período. Ambos fueron respaldados por un amplio sector de profesionales que valoraron su propuesta de renovación, apertura y participación activa dentro de la institución.

La elección también estuvo marcada por un contexto judicial particular: la lista opositora “Compromiso y Participación” decidió retirarse del proceso electoral un día antes de los comicios, luego de una extensa secuencia de presentaciones judiciales que incluyó recursos ante el Juzgado de Ejecución Tributaria, la Cámara Contencioso Administrativa y el Superior Tribunal de Justicia, todos con resoluciones desfavorables a su planteo.

Pese a la ausencia de la agrupación opositora, la jornada transcurrió con normalidad y legitimidad, destacándose la presencia activa de los matriculados y el cumplimiento de los plazos y garantías establecidos por la Junta Electoral.

La nueva conducción asumirá con un equipo que combina trayectoria y juventud profesional, apostando a la modernización del Colegio, la formación continua y la integración gremial. Entre los integrantes se destacan Juan Pablo Diego Reinafe, nuevo Tesorero, y Ariel Nicolás Basconcel, Vocal del Directorio, quienes aportan experiencia y un enfoque renovador.

En tanto, el presidente saliente José Pedro Cotelo culmina su gestión dejando una institución fortalecida y reconocida por su rol en la vida pública correntina. Cotelo pasará a integrar el Consejo de la Magistratura provincial, consolidando su trayectoria en el ámbito jurídico.

Con esta elección, el Colegio de Abogados de Corrientes inicia una nueva etapa donde se conjugan continuidad institucional, innovación y compromiso profesional, bajo una conducción que promete profundizar el trabajo colectivo y fortalecer la representatividad de la abogacía correntina.