Corrientes: un hombre llevaba más de 130 relojes y terminó detenido

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a un hombre mayor de edad y secuestraron más de 130 relojes de distintos colores y marcas.

El operativo se concretó en la tarde del viernes, cuando los uniformados realizaban recorridas por la zona de W. Domínguez y Cartagena, donde identificaron a un sujeto conocido en el ambiente delictivo con el alias “Malequi”.

Durante la inspección, los efectivos constataron que el individuo transportaba una importante cantidad de relojes sin documentación que acreditara su origen, por lo que se procedió al secuestro preventivo de los elementos.

Tanto el hombre como los objetos incautados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se iniciaron las actuaciones judiciales de rigor para determinar la procedencia de los bienes y la posible vinculación del demorado con otros hechos ilícitos.