¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Prefectura Naval Argentina Ruta 12 Cecilia Strzyzowski
Prefectura Naval Argentina Ruta 12 Cecilia Strzyzowski
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Puente internacional Paso de los Libres: en qué horarios no podrá circular tránsito pesado

Los trabajos de bacheo y reacondicionamiento se realizarán entre el lunes 3 y el viernes 7 de noviembre, en el tramo argentino. La medida, que busca reforzar el principal corredor vial del Mercosur, mantendrá la circulación para vehículos livianos con restricciones.

Por El Litoral

Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 18:27

Vialidad Nacional informó que, a partir del próximo lunes 3 de noviembre y hasta el viernes 7 de noviembre, se implementarán cortes parciales y totales en el Puente Internacional Agustín P. Justo – Getulio Vargas, que une a Paso de los Libres (Corrientes) con Uruguayana (Brasil).

Las interrupciones se deben a trabajos de bacheo sobre la calzada del lado argentino, además de obras complementarias en el sector de acceso al viaducto. Las tareas están sujetas a condiciones climáticas favorables.

Restricciones y horarios nocturnos

Los trabajos se ejecutarán exclusivamente en horario nocturno, buscando minimizar el impacto en el flujo comercial y turístico del principal corredor vial del Mercosur.

  • Horario de obra: entre las 20:30 y las 06:30 aproximadamente.

  • Tránsito pesado: será interrumpido en su totalidad durante este lapso.

  • Vehículos livianos: podrán circular con asistencia y control de personal y banderilleros en el sector.

El objetivo de estas labores es reforzar la resistencia y durabilidad de la superficie del puente, y optimizar la calzada para las maniobras de ingreso y egreso de vehículos y peatones en el Centro de Control Fronterizo.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los usuarios de la vía internacional extremar las precauciones, respetar las señalizaciones y seguir rigurosamente las indicaciones del personal operativo para evitar incidentes y facilitar el desarrollo de las tareas.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD