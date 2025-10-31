Puente internacional Paso de los Libres: en qué horarios no podrá circular tránsito pesado

Vialidad Nacional informó que, a partir del próximo lunes 3 de noviembre y hasta el viernes 7 de noviembre, se implementarán cortes parciales y totales en el Puente Internacional Agustín P. Justo – Getulio Vargas, que une a Paso de los Libres (Corrientes) con Uruguayana (Brasil).

Las interrupciones se deben a trabajos de bacheo sobre la calzada del lado argentino, además de obras complementarias en el sector de acceso al viaducto. Las tareas están sujetas a condiciones climáticas favorables.

Restricciones y horarios nocturnos

Los trabajos se ejecutarán exclusivamente en horario nocturno, buscando minimizar el impacto en el flujo comercial y turístico del principal corredor vial del Mercosur.

Horario de obra: entre las 20:30 y las 06:30 aproximadamente.

Tránsito pesado: será interrumpido en su totalidad durante este lapso.

Vehículos livianos: podrán circular con asistencia y control de personal y banderilleros en el sector.

El objetivo de estas labores es reforzar la resistencia y durabilidad de la superficie del puente, y optimizar la calzada para las maniobras de ingreso y egreso de vehículos y peatones en el Centro de Control Fronterizo.

Desde Vialidad Nacional solicitaron a los usuarios de la vía internacional extremar las precauciones, respetar las señalizaciones y seguir rigurosamente las indicaciones del personal operativo para evitar incidentes y facilitar el desarrollo de las tareas.