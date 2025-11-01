¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Allanamientos

Millonaria estafa en Corrientes: usaban el “truco” de Mercado Pago para comprar materiales

La Policía de Corrientes realizó dos allanamientos y logró recuperar una importante cantidad de materiales adquiridos de manera ilegal.

Por El Litoral

Sabado, 01 de noviembre de 2025 a las 11:58

La Policía de Corrientes ejecutó dos órdenes de allanamiento vinculadas a una causa por supuestas estafas cometidas mediante el método del “truco” con Mercado Pago, una modalidad que permite simular pagos digitales falsos al momento de concretar compras.

Las pesquisas, encabezadas por personal de la fuerza provincial, permitieron identificar a una mujer de 29 años como la principal sospechosa.

En su domicilio, ubicado en el barrio Río Paraná, los investigadores hallaron una gran cantidad de materiales de construcción adquiridos de manera fraudulenta.

Durante los procedimientos, se secuestraron productos provenientes de diferentes corralones y comercios locales, entre ellos 55 soleras, 1.000 tornillos, 40 caños de PVC de 6 metros, además de 11 cajas de cerámicos, bolsas de pegamento y paquetes de patina.

Los allanamientos se realizaron bajo la supervisión judicial correspondiente y contaron con la intervención de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFIC N°4), que continúa con las actuaciones por presunta estafa.

Según fuentes policiales, los bienes recuperados fueron puestos a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación que busca determinar el alcance del fraude y la posible participación de otras personas en el hecho.

