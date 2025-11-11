Gustavo Valdés inauguró el nuevo edificio del Concejo Deliberante de Alvear

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este lunes en Alvear una serie de inauguraciones que incluyeron 10 cuadras de pavimento urbano y la habilitación del nuevo edificio del Concejo Deliberante, en el marco de su recorrida por el interior provincial.

Las obras viales se concretaron en los barrios 10 de Febrero y Centenario, con trabajos de iluminación y cordón cuneta. Según informaron fuentes oficiales, la inversión forma parte del programa de infraestructura urbana que se ejecuta junto a los municipios.

Durante el acto, Valdés destacó el trabajo conjunto con el intendente Miguel Ángel Salvarredy y subrayó la importancia de mantener el equilibrio fiscal provincial para sostener el ritmo de obras sin endeudamiento.

Tras la habilitación del pavimento, el mandatario provincial inauguró el nuevo edificio del Concejo Deliberante de Alvear, donde resaltó el rol de los cuerpos legislativos locales como espacios de diálogo y representación ciudadana. “Tener un Concejo Deliberante es honrar la voluntad popular”, señaló.

Valdés finalizó al remarcar la necesidad de fortalecer la institucionalidad y la vida democrática en todos los niveles del Estado. “La democracia se construye en el debate y en el respeto a las instituciones”, expresó ante los concejales y vecinos presentes.