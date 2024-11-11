¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Concurso fotográfico Encuentro por Corrientes La Libertad Avanza
Corrientes

Las noticias más importantes del 11 de noviembre

Por El Litoral

Lunes, 11 de noviembre de 2024 a las 06:02

Alerta amarilla por fuertes vientos en Corrientes

Comienzan las inscripciones de las carreras en la Unne

Mandiyú le ganó a Defensores de San Roque y clasificó

Murió un hombre que estuvo internado tras ser golpeado por presunto boxeador

Estudiantes correntinos inventaron un kit que detecta drogas en bebidas alcohólicas

Asesinaron a balazos a los dos líderes de la barra de Rosario Central

Un hombre fue demorado por causar disturbios y amenazar a transeúntes con tres cuchillos

Murió una adolescente que permanecía internada tras un siniestro vial en Goya

Hallaron plantas de marihuana en un domicilio: hay un detenido

Piden el sobreseimiento de dos de los primeros detenidos por la causa Loan









 

