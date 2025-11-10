Obras frenó el buen andar de San Martín

El buen momento de San Martín tuvo un freno en Capital Federal. Obras Basket se impuso al equipo correntino 77 a 67 y le impidió sumar su cuarto triunfo en fila en la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26.

El partido se jugó este lunes en el Templo del Rock, el estadio de Obras, y los goleadores fueron Pedro Barral y Tyler Sabin en el local, y Franco Méndez en el elenco visitante, todos con 16 puntos.

El encuentro comenzó con muchos recaudos defensivos por parte de los dos equipos lo que provocó bajos porcentajes en efectividad en los tiros. La preocupación por la marca los llevó, incluso, a errar tiros bien tomados. El marcador fue bajo y Obras se llevó el cuarto inicial 14 a 10.

En el segundo cambio, la tendencia se mantuvo hasta que comenzó la rotación de los plantes. San Martín encontró el desnivel con Franco Méndez que aportó 9 puntos seguidos (2 triples, más un doble con un libre) para pasar a dominar el juego 31 a 23. El jugador correntino encontró buen acompañamiento en Salvador Giletto y en Reginal Becton, cuando los árbitros lo dejaron jugar, en la zona pintada y San Martín se fue al descanso largo arriba 32 a 25.

La dinámica del encuentro cambio en el tercer cuarto. San Martín se hizo fuerte en el inicio, pudo correr en el ataque y rápidamente tomó 10 de ventaja (38 a 28). La reacción de Obras arrancó con la buena defensa, limó la brecha y pasó a mandar en el marcador (49 a 47) con buenos pasajes de Marcos Mata y Federico Zezular.

En el último capítulo San Martín ya no pudo tener el control del partido ni del marcador. Obras manejó el ritmo y de la mano de Mata siguió al frente. La aparición de Pedro Barral con dos triples sentenciaron el juego a favor del Tachero.

La próxima presentación de San Martín será el miércoles 12 cuando desde las 21 visite a Peñarol de Mar del Plata. En tanto que el martes 18 será local de Instituto de Córdoba.