Valdés inauguró una comisaría en Alvear y entregó una camioneta a la Policia de Corrientes

El gobernador Gustavo Valdés inauguró una moderna dependencia de la Policía de Corrientes y entregó una camioneta 0 km destinada a tareas operativas. El edificio se suma a las obras de infraestructura de seguridad realizadas en el interior provincial.

Inauguración de la Comisaría Segunda

La localidad de Alvear cuenta desde esta semana con una nueva Comisaría Segunda, ubicada sobre avenida Ejército Argentino, que busca mejorar las condiciones de trabajo del personal policial y reforzar la seguridad en la zona.

El acto inaugural estuvo encabezado por el gobernador Gustavo Valdés, acompañado por autoridades provinciales, municipales y de la fuerza. Durante la ceremonia, se entregó además una camioneta Ford Ranger 4x4 cero kilómetro, destinada al uso operativo de la dependencia.

En el mismo acto, el subcomisario Sergio Oscar Medina asumió formalmente como jefe de la nueva comisaría, bajo la supervisión del comisario mayor Juan Manuel Fernández, director regional de la Unidad 5 de Santo Tomé.

Seguridad como política de Estado

Durante su discurso, el gobernador Valdés destacó la importancia de seguir invirtiendo en infraestructura y capacitación policial. “La seguridad se construye con vocación de servicio y prevención, poniendo siempre al vecino en resguardo”, señaló.

El mandatario repasó los avances logrados durante su gestión, como la modernización del Código Procesal Penal, la digitalización de trámites y el combate al narcomenudeo y al abigeato. También remarcó que 60 oficiales se especializaron en seguridad urbana, como parte del plan de formación continua del personal policial.

“Queremos que los correntinos sigan viviendo en paz y armonía, y para eso la Policía de Corrientes debe contar con todas las herramientas necesarias”, expresó.

Inversión provincial y compromiso comunitario

El ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos, definió la jornada como “un día histórico” para Alvear, al concretarse una obra largamente esperada. “Esto refleja el compromiso del Gobierno provincial con la seguridad de todos los correntinos”, afirmó.

Vallejos recordó que, además de esta inauguración, se ejecutan en toda la provincia obras de infraestructura, provisión de equipamiento y entrega de vehículos para distintas comisarías. “La seguridad se construye entre todos, con una relación sólida entre la comunidad y las instituciones”, remarcó.

Infraestructura moderna y nuevos recursos

El jefe de la Policía de Corrientes, comisario mayor Miguel Ángel Leguizamón, subrayó que la comisaría “representa la presencia activa del Estado cuando más se lo necesita”. Con esta inauguración, suman 66 edificios policiales entregados durante la actual gestión provincial.

El nuevo edificio cuenta con mobiliario de primera línea, sectores para detenidos, oficinas administrativas y áreas de atención al público, además de un móvil policial nuevo.

Por su parte, el intendente de Alvear, Miguel Ángel Salvarredy, agradeció la inversión y señaló que la obra “responde a una demanda concreta de los vecinos y mejora la seguridad en toda la zona”.