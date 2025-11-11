Corrientes: hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición

La unidad de Bomberos Voluntarios halló muerta a una persona que llevaba dos meses sin ser vista. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. Se trata de Jorge Dellacamina, quien fue encontrado en su vivienda de Colonia San Francisco tras una alerta por parte de sus allegados. Mientras tanto, las autoridades continúan con la investigación del caso.

De acuerdo con la información brindada por Radio Mega 95.3 MHz, el descubrimiento se produjo luego de que allegados alertaran a las autoridades por la prolongada ausencia del hombre. Desde hace meses no era visto en los bares y los comercios que solía frecuentar.

Dallacamina vivía solo y no mantenía contacto frecuente con su familia, residente en la ciudad de Chajarí.

Fuentes cercanas indicaron que su estilo de vida solitario y una presunta adicción al alcohol podrían haber contribuido a que su fallecimiento pasara desapercibido durante tanto tiempo.

Si bien las autoridades investigan las causas del deceso, todo indica que se habría tratado de una muerte natural.