Valdés encabezará inauguraciones de asfalto, un Caps y un playón deportivo en San Carlos y Virasoro

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, desarrollará este martes una intensa jornada de trabajo en el interior provincial, con el objetivo de inaugurar importantes obras de infraestructura urbana, deportiva y sanitaria ejecutadas por el Gobierno provincial en colaboración con los municipios.

Infraestructura urbana y deportiva en San Carlos

La agenda oficial se iniciará en la localidad de San Carlos con dos eventos clave para la mejora de la calidad de vida y la conectividad local:

Asfalto urbano (11:00): se inaugurarán 20 cuadras de asfalto , un proyecto que mejora significativamente la circulación en la ciudad. El acto se realizará en la intersección de Juan José Paso y avenida Corrientes.

Playón y parque (12:00): el mandatario dejará habilitado el playón deportivo y el Parque Municipal “Ariana”, ubicados en 25 de Mayo e Irigoyen, destinados al esparcimiento, la actividad física y el encuentro comunitario.

Refuerzo sanitario en Gobernador Virasoro

Por la tarde, el Gobernador se trasladará a Gobernador Virasoro para inaugurar una obra fundamental para el acceso a la salud pública: