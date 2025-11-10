Valdés encabezará inauguraciones de asfalto, un Caps y un playón deportivo en San Carlos y Virasoro

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, desarrollará este martes una intensa jornada de trabajo en el interior provincial, con el objetivo de inaugurar importantes obras de infraestructura urbana, deportiva y sanitaria ejecutadas por el Gobierno provincial en colaboración con los municipios.
Infraestructura urbana y deportiva en San Carlos
La agenda oficial se iniciará en la localidad de San Carlos con dos eventos clave para la mejora de la calidad de vida y la conectividad local:
-
Asfalto urbano (11:00): se inaugurarán 20 cuadras de asfalto, un proyecto que mejora significativamente la circulación en la ciudad. El acto se realizará en la intersección de Juan José Paso y avenida Corrientes.
-
Playón y parque (12:00): el mandatario dejará habilitado el playón deportivo y el Parque Municipal “Ariana”, ubicados en 25 de Mayo e Irigoyen, destinados al esparcimiento, la actividad física y el encuentro comunitario.
Refuerzo sanitario en Gobernador Virasoro
Por la tarde, el Gobernador se trasladará a Gobernador Virasoro para inaugurar una obra fundamental para el acceso a la salud pública:
-
Caps "San Antonio de Padua" (17:00): se inaugurará el Centro de Atención Primaria de la Salud “San Antonio de Padua”, en el barrio Vuelta del Ombú, junto a la Comisaría Cuarta. Esta nueva infraestructura fortalecerá la atención primaria y el servicio de salud en esa zona de la ciudad.