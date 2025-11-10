¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Loan Peña Maxi Salas Gobierno de Corrientes
Valdés encabezará inauguraciones de asfalto, un Caps y un playón deportivo en San Carlos y Virasoro

El gobernador de Corrientes cumplirá este martes una intensa jornada de actividades oficiales, destacando la habilitación de 20 cuadras de asfalto y el Parque Municipal "Ariana" en San Carlos, además de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud en el barrio Vuelta del Ombú de Gobernador Virasoro.

Por El Litoral

Lunes, 10 de noviembre de 2025 a las 19:17

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, desarrollará este martes una intensa jornada de trabajo en el interior provincial, con el objetivo de inaugurar importantes obras de infraestructura urbana, deportiva y sanitaria ejecutadas por el Gobierno provincial en colaboración con los municipios.

Infraestructura urbana y deportiva en San Carlos

La agenda oficial se iniciará en la localidad de San Carlos con dos eventos clave para la mejora de la calidad de vida y la conectividad local:

  • Asfalto urbano (11:00): se inaugurarán 20 cuadras de asfalto, un proyecto que mejora significativamente la circulación en la ciudad. El acto se realizará en la intersección de Juan José Paso y avenida Corrientes.

  • Playón y parque (12:00): el mandatario dejará habilitado el playón deportivo y el Parque Municipal “Ariana”, ubicados en 25 de Mayo e Irigoyen, destinados al esparcimiento, la actividad física y el encuentro comunitario.

Refuerzo sanitario en Gobernador Virasoro

Por la tarde, el Gobernador se trasladará a Gobernador Virasoro para inaugurar una obra fundamental para el acceso a la salud pública:

  • Caps "San Antonio de Padua" (17:00): se inaugurará el Centro de Atención Primaria de la Salud “San Antonio de Padua”, en el barrio Vuelta del Ombú, junto a la Comisaría Cuarta. Esta nueva infraestructura fortalecerá la atención primaria y el servicio de salud en esa zona de la ciudad.

 

