Regatas va por la rehabilitación frente al bicampeón

Luego de la abultada caída en Comodoro Rivadavia, Regatas Corrientes buscará la recuperación este martes cuando visite a Boca Juniors, actual bicampeón de la Liga Nacional de Básquetbol. El partido se jugará desde las 20.05 hs. en el estadio Luis Conde, La Bombonerita, con el arbitraje de Pablo Estévez, Sergio Tarifeño y Alejandro Zanabone.

Regatas (4-4) atraviesa un momento malo en la competencia de Argentina. Perdió tres de sus últimas cuatro presentación y la última derrota, el pasado domingo, fue por 31 puntos contra Gimnasia de Comodoro Rivadavia en el estadio Socio Fundadores.

Para el juego de este martes está en duda la presencia del base Nicolás Penka Aguirre. El santiagueño sufrió una entorsis de tobillo al minuto de juego contra Gimnasia. Desde la concentración Fantasma, ya en Capital Federal, señalaron que el jugador evolucionó favorablemente aunque será probado este martes para ver si estará a disposición de Juan Manuel Varas.

En Chubut, Regatas profundizo su baja producción ofensiva. El juego colectivo no apareció y la efectividad fue muy baja. Si variantes para atacar, la frustración se trasladó al otro sector de rectángulo de juego y recibió 101 puntos.

El plantel de Regatas está obligado a cambiar la imagen para llegar con buenas sensaciones a los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Baloncesto que disputará del 14 al 16 en Asunción, Paraguay.

Boca (7-4) regresa a La Bombonerita luego de su paso por Mar del Plata donde perdió frente a Peñarol 89 a 78. En el plantel que dirige el DT Gonzalo Pérez seguirá ausente por lesión Martín Cuello. Su lugar es ocupado por Romeao Ferguson. Además, espera por la llegada de dos extranjeros para completar la plantilla que por ahora cuenta, entre otros, con Lucas Faggiano, Santiago Scala, Sebastián Vega, Francisco Cáffaro, Franco Giorgetti y Nicolás Stenta.