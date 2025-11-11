Javier Milei le toma juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

El presidente Javier Milei le tomará juramento este martes a las 15 al nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, en un acto que se desarrollará en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Del evento participarán los integrantes del Gabinete nacional, además de la familia y allegados del funcionario, según se informó oficialmente.

La asunción marcará el inicio formal de la gestión de Santilli al frente de un ministerio clave para el vínculo del Gobierno con las provincias. Tras el acto, el funcionario pondrá en marcha una “ronda federal” destinada a escuchar los planteos de los gobernadores y a ordenar la agenda política junto al presidente Milei.

Entre los ejes prioritarios de su gestión, el equipo del nuevo ministro destacó el objetivo de alcanzar consensos sin comprometer el equilibrio fiscal, avanzar en la definición del Presupuesto 2026, y acompañar las reformas laboral, fiscal y penal que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso durante las sesiones extraordinarias.

Santilli asumirá luego de haber renunciado a su banca como diputado nacional, lugar que será ocupado por Nelson Marino hasta el 10 de diciembre, fecha en la que Rubén Torres, dirigente libertario de Ezeiza cercano a Sebastián Pareja, tomará posesión del escaño.

De esta manera, a partir del miércoles, el nuevo ministro iniciará una gira política por las provincias, comenzando por Entre Ríos, en el marco de una serie de encuentros con gobernadores. En las próximas semanas prevé reunirse con diez de los veinte mandatarios que acompañaron a Milei tras su triunfo electoral del 26 de octubre.

